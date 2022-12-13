Население Казахстана за год выросло на 212 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - Численность населения Казахстана на 1 ноября 2022 года составила 19,7152 млн человек, в том числе городского – 12,1691 млн (61,7%), сельского - 7,5461 млн (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 212 тыс. человек, или на 1,1%. Об этом сообщает Бюро национальной статистики РК.

Естественный прирост населения республики за январь - октябрь 2022 года по сравнению с январем - октябрем прошлого года (222,3 тыс. человек) снизился на 0,6% и составил 221 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,51 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь - октябрь 2022 года составило 333,1 тыс. человек, что на 11,4% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (375,9 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,37 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 112,1 тыс. человек, что на 27% меньше, чем в январе - октябре 2021 года (153,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 6,86 умерших на 1000 человек.

За январь - октябрь 2022 года в республике зарегистрировано 2 684 умерших младенцев в возрасте до 1 года, и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (3 020 умерших младенцев) количество уменьшилось на 11,1%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,06 случая на 1000 родившихся.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе - октябре 2022 года число прибывших в страну составило 12 926 человек, число выбывших из страны – 21 875 человек, сальдо миграции составило 8 949 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85%, выбывших - 84,4% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, увеличилась на 3,2%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Алматы (30 388 человек), Астана (29 086 человек) и Шымкент (2 311 человек).

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