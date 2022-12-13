Батцэцэг Цогт-Очир стала чемпионкой мира по казахской борьбе — курес

CentralAsia (MNG) - Вчера во Дворце Жаксылыка Ушкемпирова в Астане прошел первый день чемпионата мира по казакша курес (казахская национальная борьба).

350 борцов из почти 40 стран приняли участие в первом чемпионате мира. Соревнования прошли в трех возрастных группах: взрослые, юношеские и юниоры.

Стали известны имена победителей в весовых категориях 82, 90, 100 кг и более ста килограммов среди мужчин и 75 кг, а также свыше 75 кг среди женщин.

Монгольская спортсменка Батцэцэг Цогт-Очир завоевала золотую медаль в весовой категории до 75 кг среди женщин. Среди мужчин Даваабат Цогтбаатар завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг.

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