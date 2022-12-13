В ходе протестов в Перу погибли семь человек, ранено почти 120

CentralAsia (CA) - В Перу во время протестов, начавшихся после импичмента экс-президента Педро Кастильо, погибли семь человек, сообщает радио RPP. Ранения получили 119 полицейских, еще несколько были похищены. В учебных заведения страны приостановили очные занятия, а во всех медицинских учреждениях объявлен желтый уровень опасности.

Омбудсмен Элиана Револлар сообщила, что шесть человек погибли в регионе Апуримак, еще один — в провинции Арекип. Среди них — двое несовершеннолетних, все они умерли от огнестрельных ранений.

Участники акций атаковали студии телеканалов America TV и Panamericana TV. Протесты также проходят в городе Куско и находящемся в нем международном аэропорту имени Алехандро Веласко Астете. Все рейсы из авиаузла временно отменены. Все пассажиры, чей вылет планировался 12–13 декабря, могут бесплатно изменить дату в течение 15 дней.

Беспорядки в Перу начались после того, как 7 декабря парламент Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Он был задержан по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Его пост передали его заместителю Дине Болуарте. 8 декабря она приняла присягу. Планировалось, что она пробудет в должности до 26 июля 2026 года. Но из-за протестов Болуарте предложила провести досрочные выборы в 2024 году.