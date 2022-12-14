Финская Migri подверглась резкой критике из-за случая с монгольской медсестрой, — Helsinki Times

Анударь Болдбаатар

CentralAsia (MNG) - Обычная монгольская медсестра разоблачила отсталость финской иммиграционной службы и сделала организацию объектом критики.

Пункт обслуживания иммиграционной службы Финляндии (Migri) в Хельсинки в октябре 2019 года. Migri подвергся резкой критике, в том числе призывам создать новое агентство для привлечения иностранных рабочих в Финляндию после отчета Helsingin Sanomat об обращении с монгольской медсестрой.

Финская иммиграционная служба (Migri) подверглась резкой критике за то, как она рассмотрела заявление на получение разрешения от медсестры иностранного происхождения.

Helsingin Sanomat в субботу сообщила, что монгольской медсестре Анударь Болдбаатар пришлось бороться за вид на жительство и столкнуться с обвинениями в подделке документов в основном потому, что агентство не могло интерпретировать выписки со счетов, которые она предоставила в рамках своего заявления.

Газета писала, что Анударь Болдбаатар получила степень медсестры в Хельсинки в мае 2020 года, в разгар первой волны коронавирусной инфекции в Финляндии. Проработав пару месяцев в отделении внутренних болезней Больничного округа Хельсинки и Уусимаа (HUS), она вызвалась перейти в отделение интенсивной терапии для лечения пациентов с Covid-19.

Migri в декабре 2020 года отклонила ее заявление на получение разрешения и издала приказ о депортации с двухлетним запретом на въезд в Шенгенскую зону, обвинив ее в предоставлении поддельных документов. Migri отказалась указать, было ли обвинение связано с платежными ведомостями, выписками со счетов или трудовыми договорами, которые она предоставила в качестве доказательства дохода, утверждая, что раскрытие информации пойдет вразрез с «очень важными общественными интересами».

Агентство также не согласилось с краткосрочным характером ее работы в HUS и отделе по уходу на дому города Хельсинки. Она начала работать в сфере ухода на неполный рабочий день, как только набрала необходимое количество учебных баллов.

Анударь не знала точного характера обвинений до тех пор, пока ее не вызвали на допрос в полицию в мае 2021 года. Мигри, как показали допросы, обвиняла ее в представлении счетных ведомостей, которые содержали «так много просчетов», что они не могли быть подлинными.

Она рассказала газете, что ей потребовалась пара минут, чтобы понять, что «просчеты» были неправильным толкованием функции, которую она использовала в Revolut, банковской службе со штаб-квартирой в Лондоне. Функция автоматически откладывает небольшую сумму для сбережений при каждом платеже со счета.

Migri в своем запросе на расследование утверждала как то, что транзакции не были точно отражены в балансе счета, так и то, что «маловероятно» то, что средства могли быть сняты со счета двумя разными способами в одно и то же время.

В августе 2022 года прокурор предпочел не предъявлять обвинения по делу.

Административный суд Хельсинки отменил отказ в выдаче разрешения и 1 ноября вернул дело Migri. Он также объявил агентству выговор за отклонение заявления только на основании подозрения и за нераскрытие оснований своего решения, что является нарушением ее правовой защиты.

Однако Анударь, которая получила полный рабочий день в январе 2022 года, сыта по горло, и в конце ноября она покинула Финляндию. «После этого я не могла представить, что останусь в Финляндии».

Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен (NCP) в субботу назвал этот случай кафкианским.

«Этот и многие другие опыты показывают, что, хотя направление социальных целей и выработка политики меняется, трудно изменить оперативный подход такого старого агентства», — прокомментировал он в Twitter.

Migri,, напомнил он, изначально создавался специально для предотвращения въезда иностранцев в Финляндию. Он также считает, что агентство отстало на «световые годы» от хорошей культуры обслуживания других агентств, таких как Налоговая администрация Финляндии.

Вартиайнен сказал, что Илкка Хаахтела, недавно назначенный генеральный директор Migri, может внести изменения в операционную культуру. Ранее Хаахтела занимал должность начальника отдела занятости и иммиграции в городе Хельсинки.

Также Haahtela приняла участие в онлайн-дебатах, инициированных статьей Helsingin Sanomat.

«Мой первый комментарий — искреннее и глубокое извинение перед нашим клиентом и Финляндией», — написал он в своем первом заявлении в Twitter.

Ристо Сииласмаа, член правления F-Secure, считает, что необходимо создать совершенно новое агентство, чтобы избавиться от операционной культуры, которая сделала невозможным запуск услуг по привлечению иностранной рабочей силы в сектора, испытывающие хроническую нехватку рабочей силы в Финляндии.

«Мы должны создать новое агентство для этой цели, чтобы вы могли с самого начала создать соответствующую культуру», — считает он.

Анне Брунила, бывший топ-менеджер Fortum, спросила, можно ли таким образом привлечь в Финляндию квалифицированную рабочую силу. «Человек получает медсестринское образование и постоянную работу в Финляндии, а Migri издает приказ о депортации из-за собственной дебильной ошибки», — хлопнула она.

источник: Helsinki Times

перевод: Татар С.Майдар

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