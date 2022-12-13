Мирзиёев подписал постановление о временной отмене акцизного налога на бензин АИ-80 в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о временной отмене акцизного налога на бензин АИ-80 в стране. Решение будет действовать с 10 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года. Это позволит снизить цены на данную марку топлива на заправках.

Это решение принято для своевременного обеспечения в осенне-зимний период нужд потребителей в бензине, стабилизации цен на него и сокращения излишних расходов населения.

Отмена акциза применяется к автобензину марки АИ-80, импортируемому, а также производимому отечественными предприятиями и реализуемому субъектами предпринимательства конечным потребителям.

При этом президент разрешил Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа, а также Инспекции по контролю в электроэнергетике с 10 декабря 2022 года по 1 апреля 2023 года в порядке исключения проводить проверки субъектов предпринимательства по фактам незаконного и неэффективного использования энергоресурсов без вмешательства в их финансово-экономическую деятельность без согласования с бизнес-омбудсманом.

Инспекции по итогам проводимых проверок будут вносить в правоохранительные органы представления по применению мер наказания, установленных актами законодательства, в отношении должностных лиц, допустивших излишние потери и хищение автобензина, а также даче правовой оценки их деятельности.

Ранее заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев заявил, что отмена акцизного налога на бензин марки АИ-80 должна привести к снижению стоимости топлива в АЗС на 1000-1200 сумов.