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Военные Тайваня заявили о приближении к острову 29 самолетов и 3 корабля армии КНР
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Тайваня 13 декабря, заявило о приближении к острову в общей сложности 29 самолетов и трех кораблей. По состоянию на 6:00 (по местному времени) они находились вокруг Тайваньского пролива. Об этом говорится на сайте ведомства.

При этом, оборонное ведомство отмечает, что 21 китайский военный самолёт вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Эти самолёты тайваньские военные идентифицировали следующим образом: один истребитель J-11, 18 стратегических бомбардировщиков H-6 и два многоцелевых транспортных самолёта Y-8.

В связи с активностью со стороны китайской армии тайваньское Минобороны направило воздушный и морской патруль. Кроме того, принято решение развернуть ракетные комплексы наземного базирования.

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