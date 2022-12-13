Путин впервые за 10 лет не будет проводить ежегодную большую пресс-конференцию

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию. После избрания Владимира Путина на третий срок такой формат его общения с журналистами практиковался 10 лет подряд каждый декабрь.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет, но Кремль рассчитывает, что глава государства пообщается с журналистами «в ходе зарубежных поездок».

«Большой пресс-конференции до нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться [с журналистами], как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов», — сказал Песков.

Говоря о послании президента Федеральному собранию, которое по Конституции должно пройти до конца года, пресс-секретарь сказал, что в Кремле по этому поводу «еще будут ориентировать».

Он добавил, что большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не будет.

Впервые большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась еще в 2001 году, а после его возвращения в Кремль в 2012 году они ежегодно проходили в декабре. Все они были долгими (в среднем длились около 4 часов) и привлекали к себе много внимания.

В прошлом году она состоялась в очном формате в Манеже 23 декабря. В пандемийном 2020 году мероприятие проходило 17 декабря в гибридном формате: президент общался с журналистами частично по видеосвязи, вопросы могли задать и обычные граждане.