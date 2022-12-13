В Узбекистане после отмены акциза на импорт и продажу подешевел бензин

CentralAsia (UZ) - С 10 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года в Узбекистане автобензин марки АИ-80 – как местного производства, так и импортный, — не будет облагаться акцизным налогом. Это предусмотрено постановлением президента страны от 12 декабря.

Документом определено, что до 1 апреля 2023 года инспекция по контролю за использованием нефтепродуктов и газа, а также инспекция по контролю в электроэнергетике при проверке предпринимателей по фактам незаконного и неэффективного использования энергоресурсов не должны вмешиваться в их финансово-экономическую деятельность. При этом проверки не потребуют согласования с бизнес-омбудсменом.

Как отметил депутат парламента Узбекистана Расул Кушербаев, отмена акциза приведет к снижению розничной цены на бензин АИ-80 в среднем на 8,7% и позволит потребителям сэкономить в общей сложности 213,7 млрд сумов (свыше $19 млн).

В ночь на 13 декабря стоимость бензина на автозаправках компании «Узбекнефтегаз» снизилась с 6800 до 5700 сумов за литр (с $0,6 до $0,5). По данным Uznews.Uz, на остальных АЗС цена пока не изменилась, она варьируется от 6000 до 6600 сумов. Поэтому на заправках «Узбекнефтегаза» с раннего утра образовались большие очереди.