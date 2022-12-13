Сердар Бердымухамедов помиловал 308 осужденных в честь Дня нейтралитета

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 308 граждан республики, отбывающих тюремное заключение, — по случаю Международного дня нейтралитета (отмечается 12 декабря) и 27-й годовщины постоянного нейтралитета страны. Об этом сообщает «Бизнес Туркменистан».

Президент подписал указ в ходе заседания правительства. Он поручил министру обороны, секретарю Государственного совета безопасности Бегенчу Гундогдыеву, который является председателем Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана, и руководителям правоохранительных органов принять необходимые меры, чтобы все освобожденные в ближайшее время вернулись к своим семьям из мест заключения.

«По традиции в Туркменистане в канун всенародных праздников осуществляется помилование граждан, осужденных за совершенные преступления, но сожалеющих о содеянном и искренне в этом раскаивающихся. Руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, завещанными нашими великими предками, регулярно проводятся благородные акции по освобождению их от дальнейшего несения наказания», — отметил Бердымухамедов.

Президент пожелал помилованным гражданам добросовестно трудиться и вносить свой вклад «в проводимую в стране масштабную работу, всем сердцем служить стране и жить честным трудом».

Это уже третий указ о помиловании, подписанный Сердаром Бердымухамедовым. В апреле он помиловал 514 человек в честь Gadyr gijesi («Ночи всемогущества»), в сентябре — 829 граждан Туркмении и четверых иностранцев по случаю Дня независимости.

Массовые амнистии и акты помилования в Туркменистане регулярно проводятся в канун национальных праздников и знаменательных дат. По мнению наблюдателей, это связано не только с потребностями государственной пропаганды, но и с нехваткой мест в исправительных колониях. Традиция была заложена первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым в 1999 году.