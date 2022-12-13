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В Монголии назвали имена фигурантов дела о «краже угля», в их числе экс-президент Х.Баттулга

CentralAsia (MNG) -  Агентство по борьбе с коррупцией Монголии только что организовало пресс-конференцию и установила имена предположительно причастных к крупномасштабному хищению угля.

По данным ведомства, речь идет о следующих лицах:

  • Х.Баттулга - бывший президент страны;
  • Ө.Шижир - бывший глава офиса президента Баттулга Халтмаа;
  • Д.Ганбат - бывший министр дорожного и транспортного развития;
  • г-жа А.Адьяасүрэн - действующий депутат парламента
  • Д.Бат-Эрдэнэ - действующий депутат парламента
  • А.Анандбазар -действующий депутат парламента
  • З.Энхболд - бывший глава офиса президента Баттулга Халтмаа;
  • Ц.Сэргэлэн - действующий депутат парламента
  • Б.Баттөмөр - действующий депутат парламента
  • Ш.Раднаасэд - действующий депутат парламента
  • Н.Наранбаатар - действующий депутат парламента и бывший губернатор аймака Өмнөговь;
  • А.Ариунболд - бывший исполнительный директор АО "Эрдэнэс Таван-Толгой";
  • Б.Ганхуяг - бывший исполнительный директор АО "Эрдэнэс Таван-Толгой";
  • Х.Мандахбаяр - Основатель группы "Эрхэт Монгол" и каместитель председателя Монгольской народной партии аймака Өмнөговь;
  • Р.Сэддорж - губернатор аймака Өмнөговь;
  • Б.Эрдэнэ-Очир - представитель Гражданского Хурала аймака Өмнөговь;
  • Б.Бадраа - бывший губернатор аймака Өмнөговь.

Совместная оперативная группа Агентства по борьбе с коррупцией, Главного разведывательного управления и Главного управления полиции проводит расследование, связанное с добычей и продажей угля и приобретением товаров и услуг на государственные средства. В настоящее время проводятся следственные действия по 22 делам. Всего было обыскано 47 объектов, задержано 15 человек и 10 человек находятся в СИЗО. На данный момент обвинения предъявлены 35 людям.

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