В Монголии назвали имена фигурантов дела о «краже угля», в их числе экс-президент Х.Баттулга

CentralAsia (MNG) - Агентство по борьбе с коррупцией Монголии только что организовало пресс-конференцию и установила имена предположительно причастных к крупномасштабному хищению угля.

По данным ведомства, речь идет о следующих лицах:

Х.Баттулга - бывший президент страны;

Ө.Шижир - бывший глава офиса президента Баттулга Халтмаа;

Д.Ганбат - бывший министр дорожного и транспортного развития;

г-жа А.Адьяасүрэн - действующий депутат парламента

Д.Бат-Эрдэнэ - действующий депутат парламента

А.Анандбазар -действующий депутат парламента

З.Энхболд - бывший глава офиса президента Баттулга Халтмаа;

Ц.Сэргэлэн - действующий депутат парламента

Б.Баттөмөр - действующий депутат парламента

Ш.Раднаасэд - действующий депутат парламента

Н.Наранбаатар - действующий депутат парламента и бывший губернатор аймака Өмнөговь;

А.Ариунболд - бывший исполнительный директор АО "Эрдэнэс Таван-Толгой";

Б.Ганхуяг - бывший исполнительный директор АО "Эрдэнэс Таван-Толгой";

Х.Мандахбаяр - Основатель группы "Эрхэт Монгол" и каместитель председателя Монгольской народной партии аймака Өмнөговь;

Р.Сэддорж - губернатор аймака Өмнөговь;

Б.Эрдэнэ-Очир - представитель Гражданского Хурала аймака Өмнөговь;

Б.Бадраа - бывший губернатор аймака Өмнөговь.

Совместная оперативная группа Агентства по борьбе с коррупцией, Главного разведывательного управления и Главного управления полиции проводит расследование, связанное с добычей и продажей угля и приобретением товаров и услуг на государственные средства. В настоящее время проводятся следственные действия по 22 делам. Всего было обыскано 47 объектов, задержано 15 человек и 10 человек находятся в СИЗО. На данный момент обвинения предъявлены 35 людям.

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