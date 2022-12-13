В Кремле заявили, что о выводе войск с Украины до конца года «не может быть и речи»

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - О выводе российских войск с Украины до конца года «не может быть и речи», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Необходимость вывода российских войск была обозначена в плане, предложенном президентом Украины Владимиром Зеленским для «ускорения наступления мира». Пескова попросили прокомментировать этот пункт. «Об этом (о выводе российских войск до конца 2022 года) не может идти и речи»,— ответил представитель Кремля во время пресс-колла.

По мнению пресс-секретаря, Киеву «необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время». «Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно»,— убежден он.

Кроме этого, он назвал предложенные украинским президентом Владимиром Зеленским три шага для мира на Украине «тремя шагами к продолжению боевых действий».

Свой план Зеленский озвучил в обращении к лидерам стран G7. Его предложение включает три основных пункта, в числе которых поставки новых типов вооружений Украине, а также ее энергетическая и финансовая поддержка. Евросоюз сегодня, 13 декабря, объявил, что поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек, что поможет стране сэкономить электроэнергию на 1 ГВт.