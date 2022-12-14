В Казахстане резко повысилась заболеваемость COVID-19 — 235 случаев за сутки

CentralAsia (KZ) - Число заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане резко увеличилось, составив 235 случаев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Сутками ранее количество заболевших составляло 155 случаев.
Лечение от коронавирусной инфекции в стране получают 1 943 человек, из них в стационарах находится 308 пациентов, на амбулаторном – 1 635 пациентов.
Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.
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Коронавирус в Казахстане
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