В Казахстане резко повысилась заболеваемость COVID-19 — 235 случаев за сутки

CentralAsia (KZ) - Число заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане резко увеличилось, составив 235 случаев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Сутками ранее количество заболевших составляло 155 случаев.

Лечение от коронавирусной инфекции в стране получают 1 943 человек, из них в стационарах находится 308 пациентов, на амбулаторном – 1 635 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.

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