В Алматы масса льда и снега снесла ограждения вдоль реки Есентай. Видео

CentralAsia (KZ) - Алматинцев напугал шугоход в центре города. Поток воды и льда снес ограждения и заполнил пешеходную дорожку на набережной реки Есентай в Алматы — чуть выше проспекта Аль-Фараби. В акимате сообщили о начале очистительных работ.

В социальных сетях также появилось видео шугохода (потока воды с рыхлыми кусками льда), снятого в Алматинской области. По словам очевидцев, вода пришла неожиданно.

По информации МЧС, видео было снято в Енбекшиказахском районе Алматинской области, вблизи села Балтабай. По руслу одноименной реки произошел шугоход без разлива воды.

«На место направлены подразделения МЧС для мониторинга ситуации», - добавил в МЧС.

В МЧС также отметили, что шугоход обычно образуется перед ледоставом, а также зимой на незамерзающих участках рек. В горных реках шугоход может продолжаться всю зиму. Значительные скопления шуги в реках подо льдом могут образовывать зажоры, что приводит к подъему уровня воды.

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