Президент США подписал закон о признании однополых браков на федеральном уровне

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден перед тысячами сторонников подписал закон «Об уважении брака», которым признаются однополые браки на федеральном уровне, сообщает Reuters.

«Брак — это простое предложение. Кого вы любите? И будете ли вы верны тому человеку, которого любите? Это не сложнее этого. Закон признает, что каждый должен иметь право ответить на эти вопросы для себя», — сказал Байден.

Обращаясь к толпе перед подписанием, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что законопроект способствует равенству.

Закон «Об уважении брака» разработан демократами с целью предотвратить возможную отмену права на однополые браки консервативными судьями Верховного суда. В конце ноября этот закон одобрил сенат, в декабре – палата представителей.

Президент Джо Байден ранее дал понять, что если закон будет одобрен Палатой представителей, то он его подпишет. По словам президента, «любовь – это любовь, и американцы должны иметь право вступать в брак с тем человеком, которого они любят».

«Для миллионов американцев этот законодательный акт гарантирует права и защиту, на которую имеют право ЛГБТКИ+ и межрасовые пары и их дети», - подчеркнул он.

Право на заключение брака однополыми парами было установлено в США на федеральном уровне в 2015 году решением Верховного суда по делу «Обергефелл против Ходжеса». С тех пор состав суда изменился, и шесть из девяти судей были назначены президентами-республиканцами, а как минимум пять из них придерживаются глубоко консервативных взглядов. Летом этого года консервативное большинство в Верховном суде дало понять, что готово пересматривать давно установленные прецеденты, отменив решение по делу «Роу против Уэйда», а вместе с ним и конституционное право на аборты. Это вызвало опасения, что следом будет запрет на однополые браки.

Закон «Об уважении брака» отменяет федеральный закон «О защите брака», принятый в 1990-е годы и отказывающий однополым парам в любых федеральных льготах, запрещает штатам отказываться признавать браки, в том числе однополые, заключенные в других штатах. Но при этом религиозным организациям гарантируется право отказывать в заключении однополых браков, если это противоречит их убеждениям, а федеральное правительство не обязано и не уполномочено признавать полигамные браки.