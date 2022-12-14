Мирзиеев прошелся по домам в Ташкенте, чтобы узнать, есть ли тепло: Вы меня узнали, да?

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в махалле «Ширин» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев зашел в один из многоквартирных домов, поговорил с хозяином квартиры, поинтересовался, тепло ли у него дома.

На опубликованных кадрах глава РУз стучится в одну из дверей многоквартирного дома, ему открывает мужчина. Мирзиёев спрашивает у жильца, как у него дома с теплом. Мужчина отвечает на вопрос, а после признается, что нервничает.

Мужчина: Честно, я, как сказать, чуть-чуть нервничаю.

Мирзиёев: Почему?

Мужчина: Вообще-то я вас в первый раз вижу вот так.

Мирзиёев: Узнали меня, да?

Мужчина: Конечно.

Далее они пожали друг другу руки.

«Самое главное, чтобы было настроение хорошее. Холода пройдут. Мы будем делать [все], чтобы вам было тепло, еще лучше», - пообещал Мирзиёев.

С начала декабря в Узбекистане стоят аномальные холода. Возник дефицит газа, введены веерные отключения электричества.