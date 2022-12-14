Мирзиеев прошелся по домам в Ташкенте, чтобы узнать, есть ли тепло: Вы меня узнали, да?

- Узбекистан, общество
- 10:30, 14 декабря 2022
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- Обновлено: 10:43, 14 декабря 2022 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в махалле «Ширин» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев зашел в один из многоквартирных домов, поговорил с хозяином квартиры, поинтересовался, тепло ли у него дома.
На опубликованных кадрах глава РУз стучится в одну из дверей многоквартирного дома, ему открывает мужчина. Мирзиёев спрашивает у жильца, как у него дома с теплом. Мужчина отвечает на вопрос, а после признается, что нервничает.
Мужчина: Честно, я, как сказать, чуть-чуть нервничаю.
Мирзиёев: Почему?
Мужчина: Вообще-то я вас в первый раз вижу вот так.
Мирзиёев: Узнали меня, да?
Мужчина: Конечно.
Далее они пожали друг другу руки.
«Самое главное, чтобы было настроение хорошее. Холода пройдут. Мы будем делать [все], чтобы вам было тепло, еще лучше», - пообещал Мирзиёев.
С начала декабря в Узбекистане стоят аномальные холода. Возник дефицит газа, введены веерные отключения электричества.