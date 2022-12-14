США готовятся передать Украине системы ПВО «Пэтриот», - СМИ

система «Пэтриот»

CentralAsia (KG) - Телекомпания Си-эн-эн и агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США сообщают, что «Вашингтон завершает подготовку договоренности» о передаче ВСУ систем ПВО «Пэтриот». По их данным, решение может быть принято уже на этой неделе. Об этом сообщает Би-Би-Си.

О возможной передаче новых систем ПВО первой сообщила Си-эн-эн (CNN), ссылаясь на анонимных высокопоставленных чиновников.

«План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем его пошлют на подпись президенту Джо Байдену. Три чиновника подтвердили Си-эн-эн, что такое одобрение ожидается», - сказано в публикации.

Сколько именно установок сможет получить Украина, собеседники Си-эн-эн не сказали. Журналисты напоминают, что одна батарея Patriot обычно состоит из радара, машины - командного пункта, вспомогательной техники и до восьми установок по четыре ракеты в каждой.

Вскоре за Си-эн-эн собственное подтверждение намерения США передать Украине это мощное и современное средство ПВО получило от американских чиновников и агентство Рейтер.

Официального подтверждения данных Рейтер и Си-эн-эн нет.

После инцидента в польской деревне Пшеводув, когда на польскую территорию залетела как минимум одна ракета, в правительстве Германии заявили, что готовы предоставить Польше как члену НАТО помощь в виде истребителей и систем «Пэтриот». При этом в Варшаве предложили передать эти системы соседней Украине, но в Германии отказали, заявив, что системы, которые она отправляет в Польшу, предназначены для использования только на территории НАТО.

Если Украина и в самом деле получит «Пэтриот», это будет самое мощное и современное противоракетное оружие из того, что передали украинцам союзники.

В такие установки могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе способные поражать объекты на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.

Одно из основных преимуществ комплекса - способность сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические ракеты. Именно этот тип ракет доставляет больше всего проблем украинским силам ПВО: их очень сложно перехватить. Такая ракета летит не над поверхностью земли, а поднимается по баллистической траектории вверх и оттуда почти вертикально атакует цель на огромной скорости.

Как заявляет производитель «Пэтриотов», новейшая система способна поражать баллистические ракеты на высоте до 20 км.

Как пишет Би-Би-Си, одним из главных достоинств ЗРК «Пэтриот», помимо дальности, является его способность борьбы с баллистическими ракетами. У украинской ПВО сейчас нет средств для борьбы с такими ракетами, которые использует Россия.

В отличие от крылатой ракеты, которая летит к цели, как самолет, баллистическая взлетает высоко вверх и затем падает на цель, набирая большую скорость. Сбить такую цель очень сложно. Как говорят украинские военные и эксперты, защитить от российских «Искандеров» не могут даже новые западные системы IRIS-T и NASAMS.

В последнее время Россия не так часто использует эти средства, как в начале конфликта, но, судя по информации, которая появилась в международной прессе в конце ноября, Москва пытается закупить баллистические ракеты у Тегерана, причем речь может идти о сотнях ракет.

Если это оружие появится у российской армии, она сможет с новой силой и гораздо более эффективно наносить удары по украинским критическим объектам инфраструктуры.

Международное сообщество уже пытается оказать давление на Иран - такое военно-техническое сотрудничество может усилить не только Москву, но и Тегеран, что также тревожит многие страны.

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