Кличко сообщил о взрывах в Киеве

CentralAsia (CA) - В Шевченковском районе Киева слышны взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место», — написал он.

Позже Кличко сообщил, что над столицей Украины сбили десять беспилотников.

Шевченковский район находится в центре Киева. В нем расположен в том числе Майдан независимости.

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, жителей просят находиться в укрытиях, сообщил ранее глава военной администрации региона Алексей Кулеба в своем телеграм-канале. В области объявлена воздушная тревога, добавляет военная администрация региона в телеграм-канале.

Сигналы тревоги также звучат в соседних Винницкой и Житомирской областях, сообщает «Страна.ua».

Россия усилила обстрелы украинской территории в ноябре. 15 ноября был нанесен массированный удар по украинской инфраструктуре. Президент страны Владимир Зеленский говорил, что из-за разрушений Украине потребуется дополнительно около 2 млрд куб. м газа зимой.