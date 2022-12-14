Кличко сообщил о взрывах в Киеве

- Азия и мир, политика
- 11:56, 14 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - В Шевченковском районе Киева слышны взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место», — написал он.
Позже Кличко сообщил, что над столицей Украины сбили десять беспилотников.
Шевченковский район находится в центре Киева. В нем расположен в том числе Майдан независимости.
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, жителей просят находиться в укрытиях, сообщил ранее глава военной администрации региона Алексей Кулеба в своем телеграм-канале. В области объявлена воздушная тревога, добавляет военная администрация региона в телеграм-канале.
Сигналы тревоги также звучат в соседних Винницкой и Житомирской областях, сообщает «Страна.ua».
Россия усилила обстрелы украинской территории в ноябре. 15 ноября был нанесен массированный удар по украинской инфраструктуре. Президент страны Владимир Зеленский говорил, что из-за разрушений Украине потребуется дополнительно около 2 млрд куб. м газа зимой.