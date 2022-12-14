Шавкат Мирзиёев высказался о дефиците электроэнергии в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В Учтепинском районе в ходе встречи с активом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказался о дефиците электроэнергии. Глава государства заявил, что в Ташкенте не должно быть проблем с газом и светом.

«В Ташкенте тепловые сети устаревшие, а расход энергии слишком большой. При этом они не могут вырабатывать достаточно тепла. Газом и электроэнергией, потребляемой этой станцией, можно обеспечить большую территорию.

За последние годы в городе открылось множество производственных предприятий. Конечно, потребность в энергии увеличивается. Мы планируем создать 55 тысяч новых рабочих мест. На этих рабочих местах нужно установить хотя бы свет. Про другие технологии и говорить нечего.

Из года в год потребность в электроэнергии будет расти. Мы должны внедрять современные технологии. Мы привезем из зарубежных стран электроэнергию и технологии, которые вырабатывают тепло, тепловые сети переоборудуем. В городе, где живут 3 млн человек, обновления должны быть каждый день», – сказал он.

Глава государства также заявил, что в Ташкенте не должно быть проблем с газом и светом.

«Все выделено в достаточном размере, нужно только уметь этим правильно пользоваться. Посмотрите на Чиланзарскую теплоцентраль, в которую мы сегодня ходили. Там расходуют свет, которого хватило бы на половину района. Нам нужно ускорить внедрение новых технологий.

Кроме того, мы хотим привезти 34 больших электрических аккумуляторов. Это поможет обеспечить стабильное электроснабжение. Распределим по каждому району. Конечно, есть проблемы. Но набравшись терпения, нужно найти пути решения проблем и преодолеть эти испытания», – сказал Мирзиёев.