Казахстан запланировал развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана

CentralAsia (KZ) - Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

«Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран», - сообщил Акчулаков на заседании правительства в среду.

Он уточнил, что в рамках диверсификации направлений экспорта разработан проект дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти.

На сегодняшний день Казахстан почти 80% своей нефти прокачивает на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до российского порта в Черном море.

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