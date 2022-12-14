Стала известна зарплата Реджепа Тайипа Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Вице-президент Турции Фуат Октай отвечая на замечания и вопросы депутатов во время заседания по бюджету на 2023 год в Великом национальном собрании Турции, ответил на вопрос о месячной зарплате президента Реджеп Тайипа Эрдогана.

«Во второй половине 2022 года не было увеличения денежных средств на 2023 год. Чистая зарплата нашего президента в бюджете на 2022 год составляет всего 66 тыс. 445 турецких лир ($3565). С этой даты повышения в зарплате президента не было», - сказал вице-президент.