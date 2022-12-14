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В Тегеране к тюремному заключению за участие в протестах приговорены 400 человек

CentralAsia (CA) -  Судебные власти в Тегеране приговорили к тюремным срокам 400 человек, которые участвовали в акциях протеста, продолжающихся в Иране несколько месяцев, сообщает Arab News.

Генеральный прокурор Тегерана Али Алкаси Мехр сообщил, что на слушаниях по делу о беспорядках в провинции Тегеран 160 человек заключены на срок от 5 до 10 лет, 80 человек - от 2 до 5, еще 160 получили срок до 2 лет.

Еще 70 человек были оштрафованы, добавил представитель судебной власти Ирана. Власти не раскрывают, сколько человек было арестовано по всей стране. Однако в начале ноября судебные органы объявили, что 1024 человека были обвинены в связи с протестами в Тегеране.

В Иране за последнюю неделю казнили двух человек за участие в беспорядках и нападение на сотрудников сил безопасности.

Президент Ирана Ибрагим Раиси ранее заявил, что власти найдут и накажут участников беспорядков, действия которых привели к гибели сотрудников служб безопасности. По словам Раиси, страны Запада, поддерживающие акции протеста, попытались подорвать общественный строй Ирана при помощи «новой комбинированной войны», но иранский народ смог выстоять.

Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти 22-летней Махсы Амини, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время протестов, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.

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