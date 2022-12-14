Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 650 млн

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 650 428 410, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 656 422 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 526 290 и 1 085 224.

Индия - 44 676 470 и 530 658.

Франция - 38 815 319 и 161 049.

Бразилия - 35 696 918 и 691 178.

Германия - 36 859 058 и 159 367.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 854,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 317 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 440, в Бразилии - 3 т209, в Германии - 1 900.