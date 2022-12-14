Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 650 млн

- Азия и мир, общество
- 14:50, 14 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 650 428 410, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 656 422 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 99 526 290 и 1 085 224.
Индия - 44 676 470 и 530 658.
Франция - 38 815 319 и 161 049.
Бразилия - 35 696 918 и 691 178.
Германия - 36 859 058 и 159 367.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 854,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 317 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 440, в Бразилии - 3 т209, в Германии - 1 900.