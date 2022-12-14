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Власти Киева сообщили о повреждении двух зданий обломками иранских «Шахидов»
Предыстория: Кличко сообщил о взрывах в Киеве

CentralAsia (CA) -  Мэр Киева Кличко сообщил в Telegram, что в ночь на 14 декабря над столицей было сбито десять иранских беспилотников-камикадзе «Шахид». Обломки дронов повредили два административных здания Шевченковского района, сообщила пресс-служба военной администрации города. Украинские СМИ публикуют видео одного из сбитых над Киевом беспилотников, на его крыле написано «За Рязань».

5 декабря беспилотник нанес удар по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. По данным Минобороны России, беспилотники принадлежали вооруженным силам Украины. При ударе погибли трое российских военнослужащих, четверо получили ранения.

Официальные лица Украины обвиняют Иран в продаже России беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136. 5 ноября в МИД Ирана признали факт поставки иранских беспилотников России, но «в небольшом количестве» и за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине

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