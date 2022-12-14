Минэнерго Узбекистана: Поставки электроэнергии в Афганистан сокращены, но не остановлены

CentralAsia (UZ) - Поставки узбекской электроэнергии в Афганистан сокращены, но не прекратились. Об этом заявили в Минэнерго Узбекистана.

Таким образом министерство отреагировало на видеообращение представителя энергетической компании DABS Хикматуллы Майванди, который заявил, что из-за неполадок в системе электроснабжения Узбекистан не может исполнять контрактные обязательства перед Афганистаном.

Сейчас DABS озаботилась перезапуском тепловых электростанций и ограничением подачи электроэнергии промышленным объектам, чтобы обеспечить энергоресурсом жилые районы, которые в последние дни часто остаются без света.

«Мы пользуемся электричеством всего два-три часа в сутки. Это огромная проблема. Люди даже не могут перезарядить свои мобильные телефоны», — сообщили жители Кабула агентству Pajhwok.

По данным агентства, Афганистану требуется 1200 МВТ электроэнергии в сутки, но в настоящее время страна получает от внутренних и зарубежных поставщиков только 850 МВт.

Узбекистан в последние дни поставляет 125 МВт электроэнергии, сообщили в Минэнерго страны.

«В настоящее время поставки электроэнергии осуществляется по одной линии электропередач «Наибабад 1», вторая линия «Наибабад 2» в связи с техническими проблемами находится на ремонте, по этой причине экспорт электроэнергии в Афганистан был сокращен, но не прекращен», — подчеркнули в министерстве.

АО «Национальные электрические сети» Узбекистана поставляет электроэнергию в Афганистан на основе заключенного в 2019 году контракта с DABS, в соответствии с которым годовой объем поставок должен cоставлять до 6 млрд киловатт-часов электроэнергии. Документ подписан на 10 лет.