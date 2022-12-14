В Китае перестали учитывать бессимптомные случаи заболевания COVID-19

CentralAsia (CA) - Госкомиссия КНР по здравоохранению с сегодняшнего дня, 14 декабря, не будет в ежедневной отчетности по ситуации с COVID-19 указывать число новых бессимптомных случаев заболевания. Комиссия отметила, что сейчас трудно установить точное число таких случаев, поскольку очень многие люди, не имеющие симптомов, не делают тестов на COVID-19, учитывая недавнее ослабление жесткой антиковидной политики в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Как указывается в отчете комиссии за 13 декабря, в стране был выявлен 2291 новый случай COVID-19 с конкретными симптомами. Днем ранее комиссия сообщала о 7679 случаях, из которых 2315 были с симптомами, а 5364 — без таковых. С начала пандемии в Китае выявлено 369 918 случаев заболевания с симптомами. До ослабления жестких антиковидных ограничений в Китае регулярно проводилось массовое тестирование населения. Те, у кого не наблюдалось симптомов заболевания, но при этом тест показывал у них наличие коронавируса, должны были соблюдать карантин, находясь в специализированных учреждениях. Теперь же такие люди, а также те, у кого симптомы выражены слабо, могут проходить карантин у себя дома. Госкомиссия также представила план проведения ревакцинации в тех группах населения, для которых очень высок риск заражения COVID-19, включая пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.