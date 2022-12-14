Еще 26 компаний в Казахстане передадут в государственную собственность

CentralAsia (KZ) - В процессе передачи в государственную собственность находятся еще 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры, сообщил в среду в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«В процессе передачи в госсобственность – еще 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры. Работа в данном направлении будет усилена», - сказал Жамаубаев.

Он напомнил, что специальная комиссия по демонополизации экономики провела уже 25 заседаний, по итогам которых были выработаны критерии отбора объектов к передаче в госсобственность из числа ранее приватизированных и переданных в конкурентную среду. В результате в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, экологии и гостиничного бизнеса приняты в госсобственность пакеты акций и доли участия в АО и ТОО, объекты недвижимости и деньги. Вице-премьер подчеркнул, что все имущество в госсобственность принимается в порядке дарения – без финансовых затрат из бюджета.

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