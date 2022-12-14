В Казахстане амнистировали более 1 тыс. участников январских беспорядков

CentralAsia (KZ) - Амнистия применена в отношении свыше тысячи участников январских событий в Казахстане, сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры страны Елдос Килымжанов.

«С 3 ноября текущего года в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе январских событий, вступили в действие положения закона РК “Об амнистии”. В настоящее время применена амнистия в отношении 1 071 лица», - сообщил Килымжанов на брифинге.

В частности, по его словам, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении восьми подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Также судами прекращены дела в отношении девяти лиц, а при вынесении приговора – сокращены сроки наказания 77 обвиняемым. Вместе с тем суды сократили сроки наказания 902 осужденным, из которых 827 – подучетные пробации, а 75 – освобождены от наказания. В течение прошедшего месяца, по данным Килымжанова, из мест лишения свободы освобождены 60 человек, а из пробационного контроля – 68.

Напомним, ранее говорилось, что амнистия коснется порядка 1,5 тыс. человек.

Всего после январских событий правоохранительными органами зарегистрировано более пяти тысяч уголовных дел. В суд направлено 673 дела в отношении 1 350 лиц, из них осуждено 1 113 граждан. На стадии следствия находится 127 уголовных дел в отношении 315 человек.

В свою очередь заместитель начальника следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаев сообщил, что следователи завершили практически все досудебные расследования в рамках январских событий.

«Производством окончено 1 156 уголовных дел, из них в отношении 627 обвиняемых дела направлены в суды. На сегодня уже осуждено 579 лиц, из них 462 приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы», - привел данные он.

В результате к реальным срокам лишения свободы, по его словам, приговорены 117 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в числе которых участие в массовых беспорядках, грабежи, кражи с незаконным проникновением в помещения, хищение оружия, а также распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения.

В начале января этого года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. В августе Генпрокуратура опубликовала список, согласно которому в январских беспорядках погибли 238 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.

1 сентября, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил провести разовую амнистию участников январских событий.

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