В Генпрокуратуре Казахстана рассказали какие ОПГ причастны к январским протестам

CentralAsia (KZ) - В Генеральной прокуратуре рассказали, какие организованные преступные группы причастны к январским событиям.

Заместитель начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов напомнил, что в Казахстане ведется работа по добровольной сдаче оружия, всего гражданами сдано 119 единиц.

«Вполне вероятно, что данное оружие находится в руках криминальных элементов. Как ранее сообщалось, органами уголовного преследования установлена причастность к январским событиям членов преступных групп.

Это группировки Армана Джумагельдиева (Дикий Арман), «Казахстанские» и «Айшуак Жантугел», от преступных действий которых пострадали граждане, есть жертвы. Всего привлекается 24 члена организованных преступных групп», - сказал Килымжанов.

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