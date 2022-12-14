экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Генпрокуратуре Казахстана рассказали какие ОПГ причастны к январским протестам

CentralAsia (KZ) -  В Генеральной прокуратуре рассказали, какие организованные преступные группы причастны к январским событиям.

Заместитель начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов напомнил, что в Казахстане ведется работа по добровольной сдаче оружия, всего гражданами сдано 119 единиц.

«Вполне вероятно, что данное оружие находится в руках криминальных элементов. Как ранее сообщалось, органами уголовного преследования установлена причастность к январским событиям членов преступных групп.

Это группировки Армана Джумагельдиева (Дикий Арман), «Казахстанские» и «Айшуак Жантугел», от преступных действий которых пострадали граждане, есть жертвы. Всего привлекается 24 члена организованных преступных групп», - сказал Килымжанов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com