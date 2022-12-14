Мелитополь может стать следующим фронтом «войны», - New York Times

CentralAsia (CA) - Мелитополь Запорожской области, куда россияне начали свозить бетонные плиты для строительства укреплений, может стать следующим фронтом войны в Украине. Об этом пишет газета New York Times.

Издание напоминает, что позавчера у города был взорван мост, также в последнее время он подвергался регулярным ракетным обстрелам и диверсиям. Из чего журналисты делают вывод, что Мелитополь "станет следующей крупной фазой войны, украинским наступлением, призванным вытеснить российские войска с юга Украины".

«Мелитополь известен как ворота в Крым - из-за его расположения на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии, связывающей Россию с этим полуостровом и другой территорией, которую она занимает на юге Украины», - напоминает газета.

Мелитополь является ключевым транспортным узлом, и восстановление контроля над ним может помочь Украине вернуть себе не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской. Отбросив российские войска «обратно в Крым».

При этом взять Мелитополь – «сложная задача». Во-первых, ближайшие украинские позиции находятся от города в 65 километрах. Во-вторых, россияне наращивают военное присутствие в этом регионе.

«Наталья, пенсионерка, проживающая в Мелитополе, рассказала, что в конце ноября начала замечать большой приток российских солдат в южный город. По ее словам, они захватили школы и видели, как российские солдаты двигались с оружием и тяжелой артиллерией на позиции в городе и его окрестностях», - говорится в статье.

Также там приводится комментарий мэра Ивана Федорова - о том, что заключенных заставляют рыть окопы вокруг Мелитополя. То есть, город готовят к обороне.