Антикоррупционная служба Монголии заявила, что бывший лидер находится под следствием по делу о краже угля

CentralAsia (MNG) - По данным антикоррупционного ведомства, 35 человек привлечены к ответственности.

Антикоррупционный орган Монголии объявил во вторник, что бывший президент Халтмаагийн Баттулга находится под следствием по делу о краже угля, которое началось после масштабной демонстрации в столице страны Улан-Баторе в начале прошлой недели.

Независимый орган по борьбе с коррупцией Монголии (Авилгатай тэмцэх газар - АТГ) объявил на пресс-конференции, что с Баттулгой, в дополнение к 15 другим известным фигурам, включая бывших министров и действующих депутатов, связались, и суды рассмотрят их преступления.

«Следующие должностные лица участвовали в добыче угля, транспортировке и закупке товаров и услуг за счет государственных активов», — сказал М. Даваатогтох, заместитель начальника следственного отдела АТГ.

Даваатогтох сказал, что совместное расследование, связанное с добычей угля, его продажей и транспортировкой, проводится Генеральным разведывательным управлением Монголии и Национальным полицейским управлением.

«Следствие ведется по 22 делам. В ходе следствия было обыскано 47 объектов, задержано 15 человек и 10 человек в СИЗО», — сказал он. «Для ускорения расследования в АТГ также была создана рабочая подгруппа. На данный момент обвинения предъявлены 35 людям».

Отдельно АТГ опубликовал информацию о сделках, проведенных государственными компаниями, АО «Эрдэнэс-Таван-Толгой» и Таван-Толгойской железной дорогой, которые составляют 633 договора в период с 1 января 2018 года по 1 декабря 2022 года.

«[Одиннадцать] следственных дел и 7 следственных дел в настоящее время возбуждаются и проводятся следственные действия в связи с проблемами предоставления выгоды другим лицам, получения взяток и беспричинного обогащения при строительстве углетранспортной железной дороги, » согласно заявлению.

Кабинет министров Монголии в понедельник принял решение передать Таван-Толгойскую железную дорогу под непосредственный контроль правительства и ввести «особый режим» для компании на шесть месяцев.

Несколько сотен человек выдержали морозы в Улан-Баторе в знак протеста против коррупции в угольной промышленности и ослабленной экономики страны, а некоторые пытались штурмовать правительственные здания 4 декабря.​​​​​​​

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