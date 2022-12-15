Монголия возьмет публичную компанию в центр коррупционного скандала с угольной мафией

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии объявило о привлечении к публичной ответственности Эрдэнэс Таван-Толгоя (ЭТТ), государственного шахтера, замешанного в коррупционном скандале с «угольной мафией», охватившем страну в последние пару недель.

Официальные лица заявили, что 30-40% ЭTT будут проданы на фондовой бирже в ходе первого раунда распродажи 14 декабря в целях обеспечения прозрачности в угледобывающей промышленности и борьбы со взяточничеством.

Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Ганбаатар Жамбал добавил: «Чтобы предотвратить кражу угля в будущем, необходимо запустить цифровую биржу майнинга».

Во второй половине дня 14 декабря сотни протестующих продолжали демонстрации против правительства в центре Улан-Батора из-за скандала, в ходе которого официальные лица и руководители компаний якобы украли миллиарды долларов доходов от экспорта угля, тайно доставленного в Китай. Некоторые протестующие сообщили bne IntelliNews, что имена подозреваемых, предоставленные властями по этому делу, были «просто обрывками» и что правительство защищает некоторых преступников, которые «украли благополучие у людей». Среди протестующих, выдерживающих отрицательные зимние холода для поддержания протестов, были и те, кто установил традиционные палатки, юрты, чтобы позволить им переночевать на центральной площади столицы.

Во время панельной дискуссии между законодателями и протестующими 10 декабря была высказана озабоченность по поводу того, что при существующей системе продажи угля уголь продается на импровизированном открытом рынке без надзора.

Министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ сообщил журналистам 13 декабря, что в настоящее время чиновники готовят поправки к уголовному законодательству, чтобы гарантировать, что дела о коррупции не будут рассматриваться в упрощенном порядке, и что общественность будет привлекаться к делам, чтобы способствовать большая прозрачность со стороны правительства и судебной системы.

13 декабря Независимый орган по борьбе с коррупцией (Авилгатай тэмцэх газар - АТГ) объявил об аресте 17 человек за кражу угля. Были названы бывший президент Баттулга Халтмаа, двое его бывших сотрудников и семь депутатов, а также четыре законодателя аймака Өмнөговь, как действующие, так и бывшие, а также бывшие директора ЭTT.

Отметив, что бывший президент был членом Демократической партии (ДП), в настоящее время оппозиционной правящей Монгольской народной партии (МНП), ДП заявила, что подвергается охоте на ведьм и клевете. Он обвинил руководство МНП в том, что оно уступило коррумпированным политикам в своих партийных рядах.

Тем временем Нямбаатар сообщил агентству Reuters, что правительство назначит главного международного аудитора для расследования финансов ЭTT.

Власти заявили, что часть расследования угольной мафии была сосредоточена на 7 373 грузовиках, которые неоднократно доставляли уголь к границе с Китаем в период с 2013 по 2017 год, но, как оказалось, прибывали «пустыми».

ЭTT владеет значительной частью обширного 6-миллиардного месторождения коксующегося угля недалеко от границы Монголии с Китаем.

автор: Ананд Төмөртогоо

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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