Франция готова пойти дальше и поддержать Монголию в области ядерной энергетики, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Интервью с послом Франции в Монголии Себастьяном Суруном.

Посол Сурун о двусторонних отношениях между Францией и Монголией и его личных взглядах на вопросы региональной безопасности с участием соседей Монголии.

В этом году исполняется 57 лет со дня установления дипломатических отношений между Францией и Монголией. Франция долгое время была главным сторонником независимости, суверенитета и модернизации Монголии; французы продемонстрировали живой интерес к монгольской культуре, традициям и антропологическим исследованиям.

Себастьян Сурун, посол Франции в Монголии, побеседовал с Болор Лхаажав из The Diplomat о двусторонних отношениях между Францией и Монголией, краткосрочной и среднесрочной двусторонней деятельности, а также о своем личном взгляде на вопросы региональной безопасности, связанные с соседями Монголии.

-Во время вашего назначения послом Франции в Монголии, в каких сферах Франция стремится укреплять сотрудничество? Какой результат вы ожидаете в среднесрочной перспективе?

-Когда мы установили дипломатические отношения еще в 1965 году – или, можно сказать, восстановили, потому что с 13 века был очень плотный поток контактов между французскими королями и монгольскими правителями – глобальным контекстом была холодная война между Советским Союзом и Запад. Сейчас мы находимся в другом мире, более открытом с точки зрения сотрудничества между государствами, с более индивидуальным, гражданским обществом и государственным агентством; а также более сложной, как мы видим в войне России против Украины.

Итак, мы смотрим сквозь призму этого другого мира на то, что объединяет Францию и Монголию. Монголия и Франция разделяют ценности международного права и мирного урегулирования разногласий. Мы разделяем наше понимание важности свободы, открытого общества и демократического правления; и мы разделяем стремление к сотрудничеству, взаимодействию, обменам.

С французской стороны все это отражено в нашей Индо-Тихоокеанской стратегии, где Монголия определенно имеет место.

В прошлом году мы отметили 60-летие вступления Монголии в Организацию Объединенных Наций. Я считаю, что это важная веха для Монголии. В стремлении Монголии добиться международного признания Франция не только поддержала членство Монголии в 1961 году, мы также были одними из первых ее сторонников, когда летом 1946 года впервые обсуждалась перспектива членства.

Более того, многосторонность, безусловно, является центральным компонентом как внешней политики Монголии, так и многих общих ценностей. А многосторонность лежит в основе трех приоритетов Франции в отношении Монголии.

Нашим главным приоритетом является поддержка суверенитета Монголии. Практический пример поддержки Францией суверенитета Монголии путем расширения услуг, которые демократическое правительство оказывает своему населению, можно найти в нашей крупной программе гражданского общества. Например, мы доставили 42 пожарные машины и обучили сотни сотрудников Национального агентства по чрезвычайным ситуациям и уже оказали помощь 50 оперативным вертолетным полетам и десяткам пострадавших. Усилия Франции по поддержке суверенитета Монголии также привели к росту связей между нашими двумя парламентами, нашими судебными органами и академическими сообществами, включая аналитические центры.

Второй нашей задачей является борьба с изменением климата. Наше внимание, в том числе через обмены B2B (business-to-business), направлено на поддержку энергетической независимости за счет возобновляемых источников энергии, повышение продовольственной безопасности и развитие сельскохозяйственных обменов для сокращения выбросов парниковых газов и увеличения доходов скотоводов, которые производят устойчивое производство. Присоединение Монголии к Глобальному обязательству по метану во время COP27 было важным обязательством.

Наш третий приоритет является наиболее очевидным: продвижение наших общих ценностей через образование, учебу и спорт. Учитывая молодое население Монголии — средний возраст 28 лет — мы уделяем особое внимание молодежным проектам. Один пример: Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже, станут отличной возможностью для способных спортивных команд Монголии. Я получил личное удовольствие, наблюдая за женскими и мужскими командами по баскетболу, крикету, регби и дзюдо в действии.

Кроме того, в рамках нашего третьего приоритета мы также продвигаем наше общее наследие. В следующем году, в октябре 2023 года, в Нанте, Франция, состоится открытие выставки, посвященной Чингисхану и Монгольской империи.

-В своем последнем интервью вы упомянули, что Франция заинтересована в разработке природных ресурсов Монголии, в частности урана. Какие проблемы вы видите для Монголии при экспорте своего урана в Китай, Россию или третьи страны, такие как Франция?

-Ядерная энергия действительно составляет более половины производства электроэнергии во Франции, и еще 25 процентов приходится на возобновляемые источники энергии. Это одна из причин, по которой мы меньше, чем другие страны, пострадали от глобального энергетического кризиса, вызванного Россией и ее войной на Украине. Мы рассматриваем атомную энергетику как один из ключевых компонентов энергетического перехода, потому что при производстве ядерной энергии не выделяется углерод. Французские компании также единственные в мире, которые занимаются полным циклом ядерного топлива, включая обращение с отходами и отработавшим топливом. Ядерная технология имеет множество других применений, в которых мы тесно сотрудничаем с Монголией: от медицины, археологии и обрабатывающей промышленности до детекторов дыма.

В Монголии французская компания Orano и монгольская компания Monatom разрабатывают проект по добыче природного урана. Эта технология называется In Situ Recovery и предназначена для защиты окружающей среды. Такая же технология используется в Казахстане. Как и следовало ожидать, Академия наук Монголии занялась подробным изучением воздействия на окружающую среду.

Я сам посетил этот место в начале этого года. С технологией, удачно расположенной под землей, вы видите просто красивый пейзаж Гоби и стада верблюдов. Когда начнется добыча природного урана в Монголии, которая входит в десятку лучших месторождений мира, уран будет экспортироваться на одно из немногих предприятий в мире, которые могут производить топливо из минерала. Как и где это происходит, до сих пор очень открыто.

А благодаря нашему многолетнему опыту в области ядерной энергетики Франция готова пойти дальше и поддержать Монголию. Малые модульные реакторы — это новая технология, которая, вероятно, лучше всего соответствует потребностям Монголии в электричестве и тепле. Тем временем еще многое предстоит сделать для повышения энергетической независимости Монголии. Развитие возобновляемых источников энергии должно быть приоритетом, учитывая огромный потенциал Монголии: ее 2,6 ТВт возобновляемой энергии [потенциал] — это общее потребление электроэнергии в Китае сегодня. При правильном подходе к отношениям с частным сектором и сотрудничеству по таким вопросам, как улучшение энергосистемы, вскоре может произойти гораздо больше.

Максимальное использование возобновляемого потенциала Монголии улучшит снабжение страны зеленой энергией, послужит эффективным способом борьбы с изменением климата, обеспечит лучшее качество воздуха и обеспечит энергетическую независимость от соседей.

-Франция была одной из ведущих стран, оказывающих помощь Монголии в области управления стихийными бедствиями. Какую еще помощь и обучение будет оказывать Франция во время вашего назначения послом?

-Я должен подчеркнуть, что многое из того, что происходит между нашими двумя странами, управляется не правительствами, а бизнесом. Это дань уважения зрелости частного предпринимательства в обеих странах, стимулирующей наши обмены во всех отношениях и понимающей, насколько мощными могут быть экономические обмены и свободное предпринимательство.

Наше сотрудничество с Государстенным агентством по чрезвычайным ситуациям Монголии является новаторским. Многие инструкторы, которые приезжают сюда из различных французских подразделений гражданской безопасности, постоянно рассказывают мне о фантастическом духе, творчестве и отзывчивости их монгольских коллег.

Пользуясь случаем, я рад объявить, что в этом году в Улан-Баторе будет работать офицер гражданской безопасности. Мы хотим вывести наше сотрудничество в области управления чрезвычайными ситуациями на новый уровень.

Франция также помогает Улан-Батору бороться с пробками на дорогах. Нам необходимо развивать городскую транспортную систему. Единственным проектом общественного транспорта с финансированием, где исследования должным образом начались в канцелярии губернатора и инженерном бюро, является проект канатной дороги, финансируемый французским правительством. Канатные дороги широко используются в городском транспорте, они работают особенно в холодную и ветреную погоду и имеют очень малую площадь контакта с землей. Мы хотим, чтобы проект канатной дороги стал доступным и практичным средством передвижения для всего населения столицы.

Кроме того, я горжусь достижениями нашего посольства в Монголии. Но самое главное — это поддержка и содействие способным и динамичным бизнесменам с обеих сторон в свободном обмене мнениями и сотрудничестве.

-Как вы оцениваете позицию Монголии в отношении российско-украинской войны? На некоторые страны (например, на Индию) оказывалось большее давление из-за того, что они не осуждали Россию, в то время как на другие страны (Казахстан) оказывалось меньшее давление. На ваш взгляд, какое место в этом спектре занимает Монголия?

-В регионе, где отсутствует интеграция и сотрудничество, Монголия превращается в более устоявшуюся и зрелую демократию. «Пламя свободы» бывшего президента Элбэгдоржа Цахиа — мощный образ Монголии. На мой взгляд, это пламя в Монголии разгорается все сильнее, несмотря на то, что демократия испытывает трудности во всех частях мира.

Франция понимает географию Монголии: Монголия действительно находится между молотом и наковальней. Это может привести к уязвимостям, которые, по мнению некоторых стран, они могут использовать для оказания давления. И это может повлиять на то, как правительство видит войну России в Украине и что оно предпочитает говорить публично. Но также важно отметить, что в таком открытом обществе, как Монголия, эти вопросы обсуждаются публично, где решения могут быть оспорены и тщательно изучены.

По моим наблюдениям, население Монголии имеет глубокое понимание того, что поставлено на карту в Украине. Они понимают, что речь идет об основных ценностях международного права и суверенитета. И речь идет об агентстве страны, под которым я подразумеваю, что внешнеполитический курс страны определяется ее народом, а не силой, не ее соседями, не ошибочным историческим ревизионизмом другой иностранной державы.

Наконец, я бы просто сказал, что Монголия явно очень способна создавать политическое пространство и принимать прагматичные решения в проведении своей многосторонней внешней политики и политики безопасности. Эту точку зрения разделяют Франция и Европейский Союз.

-Есть много книг, написанных о Монголии французскими учеными. А вы уже год в Монголии. Что вас удивило в современном монгольском обществе?

-Действительно, есть очень хорошие книги, написанные французскими учеными в разных областях, например, самая последняя — Антуана Мэра. Французское академическое сообщество по монголоведению чрезвычайно активно и междисциплинарно.

С момента прибытия я был впечатлен тем, как тихо и правительство, и частный сектор создают пространство для действий и развития суверенитета Монголии и ее экономики даже во время COVID-19.

Меня также поразила энергия, исходящая от населения Монголии. Я считаю, что ее молодость, уровень образования, а также вера в будущее страны играют большую роль. Как сказал мне спикер монгольского парламента (Великого Государственного Хурала) Занданшантар, когда я впервые встретил его, задача для всех нас состоит в том, чтобы доказать, что демократии способны на результат. Понятно, что монгольская демократия приносит плоды — может быть, не так быстро и не так равномерно, как хотелось бы ее народу, но, тем не менее, развитие в течение одного поколения было не чем иным, как впечатляющим. Достаточно взглянуть на детскую смертность, доступ к высшему образованию, размер дорожной сети и электронную Монголию.

Как дипломаты, мы пытаемся выявить, понять и преодолеть культурные различия. Я вижу, как древние традиции Монголии сохраняются даже среди молодых городских монголов. Например, рефлекс пожимания чьей-либо руки, когда вы нечаянно наткнулись на его ногу на улице, или поднесение к голове подаренной книги в знак уважения к книгам и знаниям. Это красивые символические жесты, которые до сих пор практикуются каждый день. Я тоже с удовольствием их изучаю!

Я также вижу много общего между монголами, с которыми я работаю каждый день, и традиционным французским духом, называемым esprit gaulois, от наших доримских предков галлов, которые, предположительно, были сочувствующими, мятежными и дерзкими людьми — если вы знаете мультипликационного персонажа Астерикса. вы поймете, что я имею в виду!

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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