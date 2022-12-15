Монгольскую авиакомпанию Eznis Airways обвинили в перевозке военных грузов в Россию, AviationSource News

CentralAsia (MNG) - Базирующуюся в Улан-Баторе авиакомпанию Eznis Airways обвинили в перевозке военных грузов в Россию.

«Обеспокоенный авиационный работник» обратился к AviationSource на условиях анонимности и сказал, что из-за этого был остановлен один из самолетов Airbus A330 авиакомпании Eznis Airways.«Самолет в настоящее время приземлен в Улан-Баторе, Монголия, с грузом военных грузов из Китая, конечный пункт назначения — Россия».

«У меня есть важные новости относительно Eznis Airways и их недавно приобретенного Airbus A330-200 Freighter, регистрационный номер JU-1332».

«Самолет в настоящее время приземлен в Улан-Баторе, Монголия, с грузом военных грузов из Китая, конечный пункт назначения — Россия».

«Самолет загружен 50 тоннами военной одежды и снаряжения и направляется в Россию».

«Страховая компания начала расследование по этому поводу и выяснила, что из Китая доставлена крупная партия товаров военного назначения».

«Eznis Airways напрямую помогает российскому вторжению в Украину».

JU-1332 не так давно находится в парке Eznis Airways. Самолет начал свою жизнь как C-GGWC в авиакомпании Canada 3000 Airlines в мае 1999 года.

К февралю 2002 года самолет был передан Precision Aviation Consulting and Training Inc как F-WQQL. Позже в том же году самолет был передан Volare Airlines, где он оставался у перевозчика до ноября 2004 года, а ILFC взяла под свой контроль арендованный самолет как EI-DIR.

К февралю 2005 года самолет был передан Etihad Airways как A6-EYV. Самолет оставался в парке до мая 2008 года, когда впоследствии он был передан Air One, а затем к январю 2009 года - Alitalia.

EI-DIR был переправлен в Улан-Батор 4-5 ноября для Eznis под позывным JU-1332, а 9 ноября самолет поступил в эксплуатацию.

Последний полет, который самолет совершил, был из Пекина 30 ноября, при этом полет потерял сигнал ADS-B над Эрээнхотом, Китай.

Можно предположить, что если бы самолет действительно направлялся на некую российскую базу, то российское правительство, вероятно, позаботилось бы о том, чтобы сигналы транспондера были заблокированы.

Все другие рейсы, которые выполнял этот самолет, были только из Сеула до этого внезапного перехода в Пекин.

Это было бы хорошо используемой стратегией для предотвращения информации о скрытых базах в регионе.

С другой стороны, мы знаем, что мощность сигнала ADS-B вокруг Монголии и России практически отсутствует, что может позволить правительствам заключать такие рейсы.

Никаких других полетов с этим планером с 30 ноября не выполнялось, что подтверждает идею о том, что самолет приземлился в Улан-Баторе.

В контексте вторжения в Украину такие перевозчики, как Eznis Airways, могут сделать это спорно, и это покажет, на чьей стороне их лояльность.

Все внимание будет приковано к этому конкретному A330, чтобы увидеть, когда он будет снят с земли и будет ли он снова выполнять такие рейсы в Россию.

источник: AviationSource News

перевод: Татар С.Майдар

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