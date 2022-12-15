Об авиакомпании Eznis Airways, которая якобы перевозила военные грузы из Китая в Россию

CentralAsia (MNG) - Портал AviationSource News сообщил, что монгольскую авиакомпанию Eznis Airways обвинили в перевозке военных грузов в Россию, — передало ИА СentralАsia.media

Eznis Airways — являлась одной из основных авиакомпаний Монголии в период с 2000 по 2014 года. Выполняла регулярные и сезонные рейсы по двенадцати направлениям, в том числе международные рейсы в Китайскую Народную Республику, Россию и Казахстан. Базировалась в Международном аэропорту Чингисхан, расположенном в Улан-Баторе. Авиакомпания прекратила свою деятельность 22 мая 2014 года.

Основана в составе компании Newcom Group — крупной холдинг-компании Монголии, в январе 2006 года. Newcom Group начала ещё в 2004 году программу развития авиатранспорта.

Летом 2005 года был подготовлен первый экипаж, окончивший профессиональные курсы в австралийском Учебном Центре Анзетт (англ. Ansett Training Center). В том же году окончили курсы подготовки шведской Академии СААБ (англ. SAAB Academy) инженеры и обслуживающий персонал.

Наконец в декабре 2005 года были куплены пассажирские турбовинтовые самолёты Saab 340B. Поставщиком самолётов являлась авиакомпания American Eagle Airlines — дочернее предприятие American Airlines.

Начало регулярных рейсов:

В январе 2006 года Eznis Airways получила официальную регистрацию и в конце года, в декабре, состоялся первый авиарейс Улан-Батор — Чойбалсан. Далее начали открываться рейсы в другие города Монголии, такие как Алтай, Баянхонгор, Овоот, Даланзадгад, Улаангом.

Eznis Airways быстро развивалась и уже в марте 2007 года вошла в список 100 крупнейших предприятий Монголии, в подтверждении чего Торгово-промышленная палата Монголии вручила представителям компании грамоту. Летом 2007 года компания получила грант на 500 000 $ от Агентства США по торговле и развитию.

В октябре 2009 года был запущен первый международный рейс по маршруту Улан-Батор — Чойбалсан — Хайлар (КНР). С 1 июня 2010 года был запущен первый рейс компании в Россию по маршруту Улан-Батор — Улан-Удэ.

В 2011 году был запущен регулярный маршрут Өлгий - Алматы.

В настоящее время компания продолжает развиваться и занимает лидируещее положение по перевозкам внутри Монголии (по международным уступает только MIAT Mongolian Airlines).

В планы компании входит закупка нескольких региональных реактивных и турбовинтовых самолётов, в связи с чем планируется также строительство нового ангара, оборудованного ремонтной мастерской.

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