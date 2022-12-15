Генетические исследования показали, что монгольские и арабские чистокровные скакуны — лучшие в мире

CentralAsia (MNG) - Ключевые гены, связанные с успешными скаковыми лошадьми, идентифицированы учеными.

Исследователи говорят, что геномы чистокровных, монгольских и арабских скаковых лошадей имеют определенные преимущества перед другими.

Группа исследователей идентифицировала критический набор генов, связанных с успешными скаковыми лошадьми, что может позволить заводчикам точно определить следующего чемпиона скачек.

Ученые сравнили геномы чистокровных, арабских и монгольских скаковых лошадей с лошадьми, выведенными для других видов спорта и отдыха.

Они обнаружили набор полезных генов, которые показывают явные преимущества в мышцах, метаболизме и нейробиологии.

Однако не у всех лошадей в скаковых породах есть выгодная версия гена, поэтому ученые говорят, что результаты будут полезны для определения наиболее подходящих лошадей для участия в скачках.

Исследование проводилось учеными из Азии, Европы, Северной Америки и ирландской коневодческой компанией Plusvital.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology с открытым доступом от Nature, включало сбор образцов шерсти 100 лошадей, принадлежащих чемпиону Ajnai Sharga Horse Racing Team на их племенной ферме в аймаке Хэнтий, Монголия, на родине Чингисхана.

Используя ДНК этих монгольских скаковых лошадей, а также чистокровных и мчащихся арабских лошадей, ученые сравнили геномы с 21 другой неучаствующей в скачках породой, таких как Clydesdale, Connemara pony, Hanoverian, Morgan, Norwegian Fjord, Paint, Shetland and Shire, определяя семь основных генов для гонок.

Среди ведущих генов был NTM, который участвует в развитии мозга и влияет на обучение и память. Этот ген был выбран в процессе одомашнивания лошади, и у чистокровных скаковых лошадей он влияет на то, будет ли лошадь когда-либо участвовать в гонках.

«С момента открытия «гена скорости» в 2009 году мы получили генетические данные для тысяч чистокровных лошадей и лошадей других пород», — сказала профессор Дублинского университетского колледжа Эммелин Хилл, ведущий научный сотрудник проекта и главный научный сотрудник Plusvital.

«Это первый случай, когда этот набор генов был связан с успехом гоночных пород. Два гена были ранее идентифицированы для производительности у чистокровных и арабских животных, но подход, который мы использовали, состоял в том, чтобы выяснить, какие гены являются общими для всех скаковых пород и отличаются от не скаковых пород.

«Очень большое количество пород лошадей, выведенных за последние сотни лет во всем мире, были тщательно сформированы путем селекции по различным признакам, желаемым заводчиками. Это привело к появлению высоких лошадей, маленьких лошадей, мощных упряжных лошадей, полезных верховых лошадей и быстрых скаковых лошадей.

Мы обнаружили набор генов, общих для скаковых лошадей, но не все лошади в скаковой породе имеют выгодную версию гена, поэтому эти результаты будут полезны для выявления наиболее подходящих особей в породе для скачек или разведения».

Профессор UCD Дэвид МакХью выступил соавтором исследования. Он сказал, что скачки — это «многофакторная черта», а это означает, что управление и обучение оказывают значительное влияние на успех скаковой лошади.

Тем не менее, он сказал, что исследование дает «хорошие доказательства того, что гены с основным эффектом формируют гоночный признак в популяциях лошадей».

Доктор Хайге Хан, еще один соавтор проекта и первый автор статьи, сказал: «Испытание этих вариантов на новых наборах сотен лошадей из скаковых и нескаковых пород выявило семь основных генов для скачек.

«Эти гены играют роль в мышцах, метаболизме и нейробиологических функциях и играют центральную роль в способности лошадей к скачкам».

Исследователи использовали данные об экспрессии скелетных мышц чистокровных лошадей, чтобы выяснить, участвуют ли идентифицированные ими гены в реакции мышц на упражнения и тренировки.

«Объединив эти два разных набора данных, мы точно настроили список гоночных генов, сделав их наиболее биологически релевантными для гонок», — сказала г-жа Хилл.

«Одним из этих генов был MYLK2, который необходим для сокращения мышц. У людей MYLK2 связан с повреждением мышц, вызванным физической нагрузкой».

источник: The National News

перевод: Татар С.Майдар

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