Монголия создаст логистический центр и новый международный наземный порт в сотрудничестве со Всемирным банком

CentralAsia (MNG) - 14 декабря Министр дорожного и транспортного развития Бямбацог Сандаг принял Регионального директора Всемирного банка по Китаю и Монголии Мару Уорвик, Постоянного представителя в Монголии Андрея Михнева и профильных экспертов и обсудили ход реализации «Проекта по улучшению транспорта и логистики в Монголии», который будет реализован за счет кредитных средств Всемирного банка, текущие вопросы и меры, которые необходимо предпринять в будущем.

«Во-первых, «Проект улучшения транспортного сообщения и логистики Монголии» — это крупный проект, запущенный в сотрудничестве со Всемирным банком в дорожно-транспортном секторе Монголии. Согласно ТЭО, разработанному Всемирным банком, в аймаке Өвөрхангай планируется создать региональный справочно-логистический центр в зависимости от транспортного потока мяса и мясопродуктов, количества животных, поголовья и географического положения. Соответственно, было завершено проектное соглашение между Всемирным банком и Министерством финансов, Министерством экономики и развития и Министерством развития дорог и транспорта. Минэкономразвития и Минфин обсудили проект на заседании Кабмина 30 ноября 2022 года. Сейчас идет подготовка к рассмотрению в парламенте.

Во-вторых, Правительство Монголии уделяет особое внимание развитию наземного порта. В этом контексте при техническом содействии Всемирного банка в октябре 2022 года стартовал проект «Укрепление международной торговли и логистики за счет участия частного сектора, предварительная технико-экономическая проработка наземного порта в Замын-Ууде». В дальнейшем просим Вас сотрудничать в разработке ТЭО создания порта в Замын-Ууде. Мы также сдали в эксплуатацию транспортный коридор в правом вертикальном направлении дороги с твердым покрытием в направлении AН4. Соответственно, мы просим вас изучить создание наземного порта в аймаке Ховд. С другой стороны, начинаются работы по соединению осевого коридора с железной дорогой в восточном вертикальном направлении. Город Чойбалсан в аймаке Дорнод, где базируется железная дорога, должен быть превращен в сухой порт. Необходимо иметь несколько выходов вместо одного порта Замын-Ууд для поставок экспортно-импортных товаров. Имея множество транспортных и логистических точек, можно удерживать цены на товары стабильными», — сказал Бямбацогт.

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