Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ

CentralAsia (CA) - Роспотребнадзор предлагает тестировать на грипп всех пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом пишут российские СМИ.

О такой необходимости сказала главный санитарный врач России Анна Попова на совещании президента Владимира Путина с правительством.

По ее словам, для организации тестирования на грипп предложено использовать схему, аналогичную той, которая применялась при тестировании на COVID-19. В оперштабе под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой уже оценили возможности такой работы: отмечается, что запасов отечественных тестов достаточно, а лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием.

«Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же, как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций», - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что своевременное тестирование на грипп снизит риски для пациентов с признаками простудных заболеваний. По словам Поповой, в России наблюдается и рост заболеваемости ковидом после двухмесячного снижения — на уровне 10-11% еженедельно, а также «выраженный рост суммы ОРВИ, группы респираторных инфекций и гриппа»: на 30-35% за неделю.