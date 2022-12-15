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Условия, созданные для использования национальных тугрикических карт ₮ в Южной Корее

CentralAsia (MNG) -  13 декабря состоярандума о взаимопонимании позволит гражданам двух стран использовать банковские карты своих стран как в Монголии, так и в Южной Корее. В частности, граждане Монголии теперь могут использовать свои национальные тугрикические карты ₮ в Южной Корее, в то время как граждане Южной Кореи могут совершать транзакции в Монголии, используя свою карту корейских вон BC card, что облегчит услуги, предоставляемые банками гражданам, путешествующим в двух странах.

Директор департамента платежных систем Банка Монголии Анар Энхболд заявил, что это послужит существенным импульсом для предотвращения оттока иностранной валюты из нашей страны. Отметив, что карта ₮ соответствует международным стандартам, он подчеркнул, что деловые отношения и сотрудничество будут расширяться после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.

В рамках проекта «Реформа платежной системы», реализуемого Банком Монголии в сотрудничестве с Азиатским банком развития, платежная система Монголии была модернизирована и достигла международных стандартов.

Во время церемонии подписания Управляющий Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран подчеркнул, что Меморандум о взаимопонимании открывает новые возможности для платежной системы монгольского банковского и финансового секторов. Кроме того, было подчеркнуто, что это начало работы по обеспечению возможности использования монгольских тугриков в других зарубежных странах.

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