Ard Financial Group распределяет акции AARD для 1,3 миллиона детей Монголии

CentralAsia (MNG) - Ard Financial Group — Ard Academy — ArdKids совместно инициируют кампанию с хэштегом #МыМожемБытьЛучше - (#БидИлүүБайжЧадна), направленную на благо общества, особенно детей, которые являются будущим Монголии.

Они подарят акции AARD 1,3 млн детей Монголии в рамках кампании #МыМожемБытьЛучше - (#БидИлүүБайжЧадна) и превратили их в инвесторов.

«Компания запустила кампанию #МыМожемБытьЛучше - (#БидИлүүБайжЧадна), чтобы создать нацию инвесторов и создать более светлое и лучшее общество для будущего нашей страны», — сказано в заявлении Ard Financial Group.

В рамках кампании 1,3 миллиона детей в Монголии получат токенизированные акции финансовой группы, 3 акции AARD будут переданы первым 100 000 детей, зарегистрированным в ArdKids через приложение Ard, 2 акции AARD — вторым 100 000 детей и 1 акция на каждого ребенка, зарегистрированного после 200 001.

В ходе этой кампании они будут заниматься развитием детей и проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день, находить решения, поддерживать отношения между детьми и семьей и расширять возможности их голоса в обществе.

Приложение ArdKids — единственное и первое приложение в Монголии, предоставляющее финансовое образование каждому ребенку и решающее их финансовые проблемы в рамках своей миссии по созданию Инвестирующей нации, инициированной Народным финансовым союзом. Приложение ArdKids включает детские версии продуктов и услуг компаний-компонентов Ard.

На Монгольской фондовой бирже торговались народные инвестиционные компании:

MSE:AARD (03260) АО «Народный финансовый союз» (ранее АО «Жинст-Увс»/Нация Инвестеров);

MSE: AIC (05480) АРД ДААТГАЛ (страховая компания АРД);

MSE:ADB (05509) Небанковское финансовое учреждение АО «Ард Кредит ББСБ»;

MSE:MNP (05412) АО «Монгол Шуудан»;

MSE:XOC (4001) Национальный приватизационный фонд;

MSE:BUN (03089) ООО «Крипто Нация»

MSE:TNGR (04082) TenGerLig Media Group LLC

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