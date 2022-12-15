279 заболевших за сутки. В Казахстане рост COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за минувшие сутки выявлено 279 заболевших коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом, а также двое заболевших без подтвержденного ПЦР теста.

Днем ранее было выявлено 235 случаев коронавируса.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек.

По данным Минздрава, на 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 008 человек, из них в стационарах находятся – 308 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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