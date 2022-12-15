В Париже прошли обыски в офисе партии Макрона

Эмманюэль Макрон

CentralAsia (CA) - В офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение», а также в штаб-квартире McKinsey в Париже проведены обыски в связи с делом о финансировании предвыборной кампании Макрона американской консалтинговой компанией, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Жандармы провели обыски во вторник в рамках расследования финансирования предвыборной кампании Макрона в 2017 году американской консалтинговой фирмой по судебному поручению национальной финансовой прокуратуры Парижа, уточнил телеканал.

В партии заявили о «готовности предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна» в этом деле.

В ноябре национальная финансовая прокуратура начала расследование в отношении президента Макрона, чья предвыборная кампания 2017 года подозревается в незаконном финансировании со стороны американской консалтинговой фирмы McKinsey.

Сообщается, что расследование, начатое в ноябре, было поручено трем следственным судьям. В первую очередь они намерены расследовать связи между Макроном и McKinsey.

Французская прокуратора проверит, имели ли место в этом деле «фаворитизм» и «незаконное финансирование избирательной кампании».

Сам Макрон заявил, что узнал о расследовании из СМИ, добавив, что счета кампании 2017 года уже «неоднократно проверялись» и что ему «никто не писал и не звонил» по этому делу.