30 часов снегопада: в казахстанском Усть-Каменогорске выпало больше метра снега

CentralAsia (KZ) - В казахстанском Усть-Каменогорске рекордный за последние шесть лет снегопад продолжался 30 часов без остановки. Высота снежного покрова составила более одного метра.

Коммунальные службы не успевали очищать улицы, из-за непогоды в регионе закрывали дороги, школьников перевели на дистанционное обучение, передает телеканал «Астана ТВ».

Сейчас с последствиями борются более 200 коммунальных работников.

«Все основные магистрали, по которым ходят маршруты автобусов, все открыты, на утро вышло 207 единиц автобусного состава. С непогодой мы справляемся. Работы будут продолжены до полной очистки города», - сообщил заместитель акима Усть-Каменогорска Денис Федченко.

Ночью температура воздуха в Усть-Каменогорске опустилась до минус 34 градусов. Ожидается, что морозы продлятся все праздничные дни, а уже на следующей неделе регион опять окажется во власти двухдневного снегопада.

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