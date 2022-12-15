Киев сообщил об освобождении 64 украинцев и американца в ходе обмена

CentralAsia (CA) - Украина в результате обмена пленными вернула 64 военнослужащих ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, они уже едут домой.

«Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям, — Суеди Мурекези», — добавил Ермак.

По его словам, украинская сторона получила тела четырех погибших.

Минобороны РФ пока никак не комментировало информацию об обмене.

Крупный обмен пленными между Россией и Украиной прошел 3 ноября, тогда обменяли по 107 человек с каждой стороны. В прошлом месяце также провели еще несколько обменов: 23 ноября (35 на 35), 25 ноября (9 на 9), 24 ноября (50 на 50), 28 ноября (23 на 23). 1 декабря прошел обмен по формуле «50 на 50», 6 декабря — «60 на 60».