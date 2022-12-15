Демократическая партия Монголии направит официальное письмо членам СНБ по вопросу хищения угля

CentralAsia (MNG) - Сегодня Демократическая партия выступила с заявлением по вопросу хищения угля.

«Сегодня демонстрация граждан и молодежи продолжается уже 13-й день. Цель этой демонстрации — потребовать от правительства раскрыть кражу угля, объявить имена людей, причастных к краже, привлечь их к ответственности и раскрыть оффтейк-договоров, которые можно назвать кражей. В последнее время граждане подчеркивают, что соглашение о поставках угля было подписано бывшими и действующими членами СНБ, такими как президент Монголии, бывшие президенты, бывшие спикеры парламента и бывшие премьер-министры, и власти сообщают, что эти соглашения были одобрены по их рекомендации. Поэтому члены фракции Демпартии в Великом Государственном Хурале сегодня направляют письмо президенту Хурэлсуху Ухнаа и спикеру парламента Занданшатару Гомбожав.

Письма, подписанные членами ДП, передаются членам СНБ. Цель состоит в том, чтобы выявить вопросы, которые требуют люди, и окончательно решить, было ли рекомендовано соглашение о оффтейк-договоров. Если они их предоставили, указать надо, какие документы они предоставили. Кроме того, правительство обсуждает поправки в Уголовный кодекс. Народ тоже этого хочет», — говорит Туваан Цэвэгдорж, член Великого Государственного Хурала.

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