экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Демократическая партия Монголии направит официальное письмо членам СНБ по вопросу хищения угля

CentralAsia (MNG) -  Сегодня Демократическая партия выступила с заявлением по вопросу хищения угля.

«Сегодня демонстрация граждан и молодежи продолжается уже 13-й день. Цель этой демонстрации — потребовать от правительства раскрыть кражу угля, объявить имена людей, причастных к краже, привлечь их к ответственности и раскрыть оффтейк-договоров, которые можно назвать кражей. В последнее время граждане подчеркивают, что соглашение о поставках угля было подписано бывшими и действующими членами СНБ, такими как президент Монголии, бывшие президенты, бывшие спикеры парламента и бывшие премьер-министры, и власти сообщают, что эти соглашения были одобрены по их рекомендации. Поэтому члены фракции Демпартии в Великом Государственном Хурале сегодня направляют письмо президенту Хурэлсуху Ухнаа и спикеру парламента Занданшатару Гомбожав.

Письма, подписанные членами ДП, передаются членам СНБ. Цель состоит в том, чтобы выявить вопросы, которые требуют люди, и окончательно решить, было ли рекомендовано соглашение о оффтейк-договоров. Если они их предоставили, указать надо, какие документы они предоставили. Кроме того, правительство обсуждает поправки в Уголовный кодекс. Народ тоже этого хочет», — говорит Туваан Цэвэгдорж, член Великого Государственного Хурала.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com