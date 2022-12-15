Монголия выставит горнодобывающую компанию на биржу после протестов против взяточничества, — Reuters

// Буяндалай Доржбат

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции Монголии заявил агентству Reuters, что Монголия будет продвигать планы по внесению в список государственной горнодобывающей компании, замешанной в коррупционном скандале, вызвавшем протесты в столице страны Улан-Баторе.

Государственному АО «Эрдэнэс Таван-Толгой» (ЭТТ) принадлежит большая часть обширного месторождения коксующегося угля мощностью 6 миллиардов тонн недалеко от границы с Китаем, которое лежало в основе планов Монголии по развитию своей небольшой экономики, зависящей от добычи полезных ископаемых, на протяжении более чем к десятилетию.

Но развитие Таван-Толгоя сдерживается плохим транспортным сообщением и спорами о том, как следует финансировать и владеть стратегическими активами Монголии. Колебания мировых цен на уголь и охлаждение настроений инвесторов также свели на нет предыдущие попытки разместить акции ЭTT за рубежом.

«Премьер-министр выдвигает инициативу по изменению руководства (ЭTT) и обнародованию ее как можно скорее», — сказал Нямбаатар Хишгээ, министр юстиции и внутренних дел, после того, как в последние дни тысячи людей собрались в знак протеста против коррупции в правительстве.

«Ожидается, что это положит конец проблемам прозрачности в горнодобывающем секторе и коррупции государственных чиновников», — добавил он.

Представитель ЭTT не был немедленно доступен для комментариев.

На прошлой неделе протестующие столкнулись с полицией в столице Улан-Баторе, поскольку недавние обвинения в так называемой «краже угля» в Таван-Толгой вынудили многих выйти на улицы с требованием принять меры против виновных.

Сотни протестующих все еще находились на центральной площади города во вторник, а некоторые устанавливали традиционные палатки, известные как юрты, чтобы переночевать, когда температура упала до минус 30 по Цельсию.

Монголия получает около 50% своих экспортных доходов от угля, в основном добываемого ЭTT. Однако около 400 000 тонн угля, добытого компанией за последние годы, неучтены, заявило правительство в октябре. Более ранние утверждения предполагают, что в период с 2011 по 2017 год было экспортировано, но не зарегистрировано почти 1 миллион тонн угля.

Нямбаатар сказал, что все контракты, подписанные ЭTT, теперь обнародованы. Также стали известны сведения о владельцах 25 тысяч грузовиков, задействованных в перевозке угля ЭТТ.

Власти также расследуют 7373 грузовика, которые неоднократно перевозили уголь к границе с Китаем в период с 2013 по 2017 год, но, по-видимому, прибыли пустыми.

По словам Нямбаатара, Монголия также планирует назначить главного международного аудитора для изучения финансов ЭTT.

По словам Нямбаатара, правительство усердно работает над тем, чтобы экспорт из проекта не был нарушен расследованием, и оно также будет избегать проверок китайских покупателей угля, на долю которых приходится около 85% продаж.

«Мы пытаемся максимально снизить риск», — сказал министр, добавив, что на этой неделе он встретился с послом Китая в Монголии, чтобы заверить его, что торговля не пострадает.

Монголия уже давно страдает от плохого управления своими государственными горнодобывающими компаниями, которые обременены долгами в миллиарды долларов. Но его экономика еще больше пострадала от строгих карантинных ограничений, введенных с 2020 по 2021 год, которые привели к росту безработицы, а также от высоких затрат на электроэнергию из-за войны в Украине.

«Как мы можем оставить наших детей в этом уродливом, погрязшем в долгах обществе?» — сказал 42-летний Гантулга Тумэнтогтох, который пятый день ночевал на центральной площади, закутавшись в козью шубу, чтобы не замерзнуть.

«Мы действительно должны выпускать акции (в государственных компаниях) и развивать Монголию. Если бы мы уже сделали это, наша жизнь была бы другой. Я хочу видеть ответственность», — добавил он.

Однако некоторые сомневаются, что усилия правительства зайдут достаточно далеко.

«Галопирующий рост цен и рост бедности являются причиной общественного гнева», — сказал Отгочулуу Чулуунцэрэн, экономист и бывший правительственный чиновник.

«В краткосрочной перспективе нам нужна реформа в управлении ГП (государственными предприятиями). В долгосрочной перспективе бизнес должен процветать за счет создания более устойчивых и достойных рабочих мест», — добавил он.

источник: Reuters

перевод: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения