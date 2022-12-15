Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 651 млн

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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 651 089 237, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 658 843 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 682 55 и 1 086 199.

Индия - 44 676 670 и 530 663.

Франция - 38 885 679 и 161 163.

Бразилия - 35 751 411 и 691 449.

Германия - 36 905 873 и 159 594.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 855,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 320 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 441, в Бразилии - 3 211, в Германии - 1 903.