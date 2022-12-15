Анхцэцэг завоевала серебряную медаль ЧМ по тяжелой атлетике в Богате

Анхцэцэг

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по тяжелой атлетике продлится с 5 по 16 декабря в Богате, Колумбия. В этих соревнованиях выступают четыре спортсмена национальной сборной под руководством заслуженного тренера Ц.Хосбаяра, представляющего Монголию.

Сегодня /2022.12.15/ Анхцэцэг Мөнхжанцан, заслуженная спортсменка страны в весовой категории до 87 кг среди женщин, завоевала серебряную медаль, подняв 143 кг в толчке. Она выигрывает свою четвертую медаль на чемпионате мира.

Анхцэцэг Мөнхжанцан ранее выигрывала золотую медаль в 2021 году и бронзовые медали в 2017 и 2019 годах.

Этот турнир отвечает за квалификацию на летние Олимпийские игры 2024 года. В соревнованиях не участвовали спортсмены из России, Белоруссии и Северной Кореи.

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