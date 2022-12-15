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Президент Макрон вместе с футболистами отпраздновал в раздевалке выход Франции в финал ЧМ-2022. Видео
Предыстория: ЧМ-2022: Франция вышла в финал, с трудом обыграв Марокко

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эммануэль Макрон отпраздновал вместе с футболистами триумф во втором полуфинальном матче ЧМ-2022 в Катаре.

Матч на стадионе «Аль-Байт» завершился в пользу Франции со счетом 2:0, а Макрон спустился из вип-ложи и присоединился к ликующим соотечественникам в раздевалке.

Французские футболисты второй раз подряд вышли в финал чемпионатов мира, а в городах Европы проходят беспорядки с участием фанатов.

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