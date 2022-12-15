Президент Макрон вместе с футболистами отпраздновал в раздевалке выход Франции в финал ЧМ-2022. Видео
- Азия и мир, спорт
- 14:41, 15 декабря 2022
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- Обновлено: 14:42, 15 декабря 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон отпраздновал вместе с футболистами триумф во втором полуфинальном матче ЧМ-2022 в Катаре.
Матч на стадионе «Аль-Байт» завершился в пользу Франции со счетом 2:0, а Макрон спустился из вип-ложи и присоединился к ликующим соотечественникам в раздевалке.
Французские футболисты второй раз подряд вышли в финал чемпионатов мира, а в городах Европы проходят беспорядки с участием фанатов.
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