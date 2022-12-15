Туркменистан приступит к дополнительным поставкам газа Узбекистану, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов 13 декабря принял руководителя администрации президента Узбекистана Сардора Умурзакова.

Как сообщает агентство «Туркменистан сегодня», Сардор Умурзаков передал президенту Туркменистана сердечные приветствия, наилучшие пожелания и поздравления по случаю международного дня нейтралитета от президента Шавката Мирзиёева, а также слова узбекского лидера о том, что он с теплотой вспоминает свой недавний визит в Ашхабад.

По словам источника Kun.uz, ​​в ходе поездки была достигнута договоренность и подписан контракт на поставку Узбекистану дополнительно 20 млн кубометров газа в сутки (всего 1,5 млрд кубометров за 3 месяца).

Если этот проект будет реализован, то газовая проблема, возникшая в Узбекистане в зимний период, может быть полностью решена.