ISW: Войска РФ могут начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 по 15 декабря опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские официальные лица прогнозируют, что российские войска могут попытаться начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года.

«В ближайшие месяцы российские войска могут возобновить наступательные операции на двух основных направлениях наступления — вдоль границы Харьковской и Луганской областей на северо-востоке Украины или в Донецкой области», - прогнозирует Институт изучения войны.

По данным ISW, украинские войска продолжали контрнаступательные действия, а российские войска наносили контрудары в районе Сватово и Кременной в Луганской области.

Кроме того, по данным аналитиков организации, российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.

В отчете ISW отмечается, что судя по всему, российские войска перебрасывают тяжелую технику из тыловых районов Луганской области в районы, расположенные вблизи нынешней линии фронта вдоль границы Харьковской и Луганской областей и переформировали и консолидировали свою группировку сил вдоль этой линии.

«Украинские и российские источники недавно сообщили, что российские войска проводят на этой линии ограниченные наступательные операции, в частности, для восстановления утраченных позиций к западу от Кременной. Недавнее падение температуры в этом районе до постоянного уровня ниже нуля позволило почве затвердеть, что, вероятно, создало условия для увеличения темпов наступательных операций», - пишет институт.

Что касается ситуации на юге, Институт пишет, что российские войска продолжали оборонительные действия южнее Днепра в Херсонской области.

Выводы института:

Сообщается, что президент России Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию России, указав на то, что Кремль не уверен, что сможет продолжать формировать российское информационное пространство.

Украинские ПВО сбили все беспилотники, которые российские войска запустили в ходе атак 14 декабря.